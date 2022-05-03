Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...
Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 19:02

Son dakika: Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Sezon sonuna yaklaşırken, İsmail Kartal'ın yükselen performansı taraftarı memnun etse de Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör kararı henüz belli olmadı. Bu süreçte transfer çalışmalarına da vakit ayıran sarı-lacivertlilerin golcü listesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonluk umuduyla girilen sezonda alınan sonuçlar memnun olmayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak İsmail Kartal'ı göreve getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

İsmail Kartal'ın başarılı performansıyla birlikte Süper Lig'de yükselişe geçen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezonun teknik direktörü için karar verme aşamasında.

Son dakika: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Jorge Jesus ve Joachim Löw isimlerinin öne çıktığı teknik direktörlük görüşmelerinde, taraftarlar da İsmail Kartal'dan yana.

Son dakika: Fenerbahçe’nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...

Ancak Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör konusunda ısrarı sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu süre zarfında transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA