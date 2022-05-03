Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
19:02
Son dakika: Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı! Dünyaca ünlü yıldızlar taraftarı heyecanlandırdı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Sezon sonuna yaklaşırken, İsmail Kartal'ın yükselen performansı taraftarı memnun etse de Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör kararı henüz belli olmadı. Bu süreçte transfer çalışmalarına da vakit ayıran sarı-lacivertlilerin golcü listesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...