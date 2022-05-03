Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonluk umuduyla girilen sezonda alınan sonuçlar memnun olmayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi.