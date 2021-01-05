Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

Son dakika: 'nin rüyası gerçek oluyor! ...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takım için uzun yıllardır her transfer döneminde adı geçen isimlerden biri Mesut Özil... Sarı lacivertli kulüpten yıldız isim için geçtiğimiz günlerde, "Gerçeleşmesi zor bir rüya" açıklaması geldi. Ancak yaşanan son gelişmeler hiç de öyle değil. Arsenal'in yıldız ismi ve bu sezon kadro dışında kaldı ve sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Mesut'un bundan sonraki kariyeri için Avrupa basının önde gelen spor muhabiri, Fenerbahçe hakkında paylaşımda bulundu. Özil, her geçen gün biraz daha sarı lacivertli takıma yaklaşıyor. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 13:29
Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

Transfer haberi: Sarı lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Her ne kadar yıldız futbolcunun maaşından dolayı bu transferin gerçekleşme ihtimali zor gözükse de basınında da Mesut Özil - dedikoduları konuşulmaya devam ediyor. İşte Mesut Özil - Fenerbahçe transferinde yaşanan son gelişmeler...

Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

Ligin ilk yarısında perdenin kapanmasına az bir süre kala, 5 Ocak tarihi itibarıyla ara transfer sezonu da resmen başlamış durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 1 Şubat 2021'de sona erecek olan transfer dönemi için kulüpler çalışmalarını hızlandırmışken, yaz döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren , ara transfer döneminde de yeni isimlerle el sıkışmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

'in 16. haftasında 3-0'lık galibiyetinin ardından konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı , "Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanarak transferin sinyallerini vermişti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, birçok transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, sarı-lacivertli taraftarların hayallerini süsleyen yıldız oyuncu için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA