Son dakika: Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor! Arsenal...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takım için uzun yıllardır her transfer döneminde adı geçen isimlerden biri Mesut Özil... Sarı lacivertli kulüpten yıldız isim için geçtiğimiz günlerde, "Gerçeleşmesi zor bir rüya" açıklaması geldi. Ancak yaşanan son gelişmeler hiç de öyle değil. Arsenal'in yıldız ismi ve bu sezon kadro dışında kaldı ve sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Mesut'un bundan sonraki kariyeri için Avrupa basının önde gelen spor muhabiri, Fenerbahçe hakkında paylaşımda bulundu. Özil, her geçen gün biraz daha sarı lacivertli takıma yaklaşıyor. İşte son gelişmeler...