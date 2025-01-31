Son Dakika: Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Puan sıralamasına göre eşleşmeler şu şekilde olacak. 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle;

15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.