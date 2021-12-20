Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira'nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 21:52

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira'nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Sezon başında Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada sözleşmesinin fesh edildiği duyurulan Pereira'nın ardından yeni teknik direktör adayları merak edilmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Ayrılık kararı yakın zaman içerisinde beklenen Vitor Pereira için sarı-lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı ve sözleşmenin fesh edildiğini duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de geçirdiği ikinci döneminde tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen Vitor Pereira, sezona iyi başlamış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Ancak ligde oynanan Trabzonspor derbisinde alınan yenilginin ardından tepe taklak bir düşüşe geçen sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Alınan kötü sonuçlarla birlikte Kadıköy'de oynanan birçok maçta "Yönetim istifa" sesleri yükselirken yönetimin Vitor Pereira hakkında bir karara varması bekleniyordu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Galatasaray derbisinin sonucuna göre takımdaki geleceği hakkında karar verilecek olan Vitor Pereira, derbiyi ezeli rakibinin elinden kazanarak Fenerbahçe'de güven tazelemişti.

SON DAKİKA