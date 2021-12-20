Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira’nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Ayrılık kararı yakın zaman içerisinde beklenen Vitor Pereira için sarı-lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı ve sözleşmenin fesh edildiğini duyurdu.