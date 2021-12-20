Giriş Tarihi: 20.12.2021 21:33Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 21:52
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Vitor Pereira'nın ardından ilk adaylar ortaya çıktı...
Son dakika haberi... Sezon başında Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada sözleşmesinin fesh edildiği duyurulan Pereira'nın ardından yeni teknik direktör adayları merak edilmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...