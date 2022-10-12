Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
10:13
Son dakika: Fiorentina'lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...
Son dakika haberleri: Fatih Terim'in Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı oyunculardan deneyimli hoca hakkında çok çarpıcı itiraflar geldi. Goldenfoot'a layık görülen Fatih Terim ile ilgili Fiorentina'dan öğrencileri daha önce hiç açıklanmayan detaylara yer vererek hocalarından övgülerle söz etti. O dönemler Fiorentina'da Fatih Terim'le çalışan ünlü futbolcular Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois'in itirafları...