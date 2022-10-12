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Haberler Galeri Son dakika: Fiorentina'lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:13

Son dakika: Fiorentina'lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

Son dakika haberleri: Fatih Terim'in Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı oyunculardan deneyimli hoca hakkında çok çarpıcı itiraflar geldi. Goldenfoot'a layık görülen Fatih Terim ile ilgili Fiorentina'dan öğrencileri daha önce hiç açıklanmayan detaylara yer vererek hocalarından övgülerle söz etti. O dönemler Fiorentina'da Fatih Terim'le çalışan ünlü futbolcular Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois'in itirafları...

Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

Galatasaray'da UEFA kupasını kazandıktan sonra 2000 yılında İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina'nın başına geçerek adından söz ettirmişti. Fiorentina'da inişli çıkışlı bir performans çizen Fatih Terim, kulübün unutulmayan isimleri arasına girmeyi de başardı.

Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

Fatih Terim'in o dönemlerde öğrencileri olan Nuno Gomes, Guiseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois eski hocaların hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundular.

Goldenfoot'a layık görülen teknik direktör Fatih Terim ile ilgili Fiorentina'dan eski öğrencileri daha önce hiç açıklanmayan detaylara yer vererek hocalarından övgülerle söz etti.

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Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

TAGLIALATELLA: "BİZİM İÇİN BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN FAZLASIYDI"

Giuseppe Taglialatela: "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi.

Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

"Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."

Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

"ÇOK BÜYÜK BİR ADAMDI"

"Tüm Fiorentina oyuncularıyla kurduğu ilişki çok sağlıklıydı. Doğrudan, ciddi biriydi ve çok saygı uyandırırdı. Ona Galatasaray'da 'İmparator' derlerdi. Bunu neden dediklerini anladık. Bir devlet başkanından bir depo işçisine kadar herkesle ilişki kurdu. Terim çok büyük bir adamdı!"

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