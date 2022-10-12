Son dakika: Fiorentina’lı efsane oyunculardan bomba Fatih Terim itirafları! O detayları İlk kez okuyacaksınız...

TAGLIALATELLA: "BİZİM İÇİN BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN FAZLASIYDI"

Giuseppe Taglialatela: "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi.