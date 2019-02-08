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! 'nun tesislerinde faciası

'nın Rio de Janeiro kentinde futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 14:42
Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

Ligi takımlarından 'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

sonucunda ölenlerin 14-17 yaş grubunda olduğu belirtildi.

Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

Yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası
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Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası
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