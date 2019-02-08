Son dakika! Flamengo'nun tesislerinde yangın faciası

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangın sonucunda ölenlerin 14-17 yaş grubunda olduğu belirtildi. Yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.