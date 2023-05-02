Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
14:04
SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr'da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...
Son dakika haberleri: Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ülkede gündem olmaya devam ediyor. Rekor bir sözleşmeyle Al Nassr'a transfer olan Ronaldo için gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Portekizli yıldızın ayrılığın eşiğinde olduğu ve yeni takımındaki görevinin de ortaya çıktığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...