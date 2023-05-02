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Haberler Galeri SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr'da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:04

SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr'da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

Son dakika haberleri: Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ülkede gündem olmaya devam ediyor. Rekor bir sözleşmeyle Al Nassr'a transfer olan Ronaldo için gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Portekizli yıldızın ayrılığın eşiğinde olduğu ve yeni takımındaki görevinin de ortaya çıktığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr’da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

Geçtiğimiz sezon dünya devi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonra rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ülkede gündemden düşmüyor.

SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr’da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

Al Nassr'a geldikten sonra çoğu turnuvada elenen Al Nassr'da daha önce teknik direktör Rudi Garcia'nın görevine son verilmiş daha sonra da kulüp başkanının da istifa edeceği açıklanmıştı.

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SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr’da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

KRAL KUPASINDAN ELENDİ

Ligde Al İttihad'ın gerisinde kalan Al Nassr liderlik için mücadele ederken, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Al Nassr ile Al Wehda karşı karşıya gelmişti. Maçı 1-0 kaybeden Ronaldo'lu Al Nassr böylece kupadan elenmiş oldu

SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr’da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

AL-NASSR'DA RONALDO SONRASI İSTİFA KARARI

Cristiano Ronaldo'yu 2.5 senelik sözleşme karşılığı 500 milyon Euro'ya transfer eden Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar takımın beklenen başarıyı gösterememesi sebebiyle istifa kararı aldığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA: Futbol gündemine bomba gibi düşen haber! Al Nassr’da Ronaldo ayrılığı | Yeni görevi belli oldu...

Al-Muammar'ın aldığı istifa kararı sonrası kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği ve sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkanın göreve başlayabileceği yazıldı.

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