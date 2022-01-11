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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri
Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:32

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri

Son Dakika Haberi... Konyaspor'da oynayan futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Milli takım formasını da terleten Çalık geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olmuştu. Ölüm haberinin ardından futbolseverler, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? ve Ahmet Çalık Neden Öldü sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ölüm nedeni belli oldu. Peki, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve neden öldü? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri

Son dakika haberi… Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un stoper mevkiinde oynayan futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu sabah 09:00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde gerçekleşen kazada yapılan kontroller sonucunda Ahmet Çalık'ın araçta yalnız olduğu belirlendi. Milli futbolcunun ölümü futbol dünyasını derinden sarsarken, Ahmet Çalık neden öldü, kimdir soruları da akıllara geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Ahmet Çalık, kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazadan ilk görüntüler geldi. İşte kaza görüntüleri;

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri
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SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte kaza sonrası görüntüleri
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