Son Dakika Haberi... Konyaspor'da oynayan futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Milli takım formasını da terleten Çalık geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olmuştu. Ölüm haberinin ardından futbolseverler, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? ve Ahmet Çalık Neden Öldü sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ölüm nedeni belli oldu. Peki, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve neden öldü? İşte detaylar;