ERMAN TOROĞLU: HAKEM DÜZGÜN MAÇ YÖNETTİ

G.Saray açısından korku filmi gibi bir maç… Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi yok. Rahat oynadılar. G.Saray'da dün gece yük her futbolcuya eşit binmedi. Hepsi iyi niyetle çalıştı ama çoğu gerekeni yapamadı. Başakşehir ilk yarı arkadan çabuk çıkarak G.Saray orta sahasını çabuk geçti ama o arada da gol bulamadı. İkinci yarı biraz daha G.Saray'ın üstüne gitmeye başladılar, fakat fizik olarak eski Başakşehir değildi.

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