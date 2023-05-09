Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
13:37
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Mauro Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İki usta eski hakem Halil Umut Meler'in verdiği ve verrmediği penaltı kararlarını yorumlarken, Bülent Tİmurlenk ve Levent Tüzemen ise Okan Buruk'un tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...