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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk'a sert sözler! "Muslera hatalardan ders almamış"
Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:37

SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk'a sert sözler! "Muslera hatalardan ders almamış"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Mauro Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İki usta eski hakem Halil Umut Meler'in verdiği ve verrmediği penaltı kararlarını yorumlarken, Bülent Tİmurlenk ve Levent Tüzemen ise Okan Buruk'un tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk’a sert sözler! Muslera hatalardan ders almamış

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Mauro Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İki usta eski hakem Halil Umut Meler'in verdiği ve verrmediği penaltı kararlarını yorumlarken, Bülent Tİmurlenk ve Levent Tüzemen ise Okan Buruk'un tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk’a sert sözler! Muslera hatalardan ders almamış

ERMAN TOROĞLU: HAKEM DÜZGÜN MAÇ YÖNETTİ

G.Saray açısından korku filmi gibi bir maç… Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi yok. Rahat oynadılar. G.Saray'da dün gece yük her futbolcuya eşit binmedi. Hepsi iyi niyetle çalıştı ama çoğu gerekeni yapamadı. Başakşehir ilk yarı arkadan çabuk çıkarak G.Saray orta sahasını çabuk geçti ama o arada da gol bulamadı. İkinci yarı biraz daha G.Saray'ın üstüne gitmeye başladılar, fakat fizik olarak eski Başakşehir değildi.

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SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk’a sert sözler! Muslera hatalardan ders almamış

Muslera'yı ikinci yarı anlayamadım. Kendine gelen topları arkadaşlarına atmak istiyor ama ya taca ya Başakşehirli futbolculara gidiyor. Muslera sezon başından beri yaptığı hatalardan ders almamış. Vakit geçtikçe G.Saray'ın topa basması, topu kullanması lazım ki rakibin direncini kırsın. Bunu yapacak adamlar Kerem, İcardi, Mertens… Mertens çok yoruldu, çıktı. Kerem, iyi niyetle çalıştı ama eski Kerem değil. Rakip defansı zorlamadı.

SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk’a sert sözler! Muslera hatalardan ders almamış

Son 20-25 dakika tamamen kör dövüşüydü. Son dakikada Galatasaray'ın, Başakşehir'in arkasında bayağı pozisyon yakalaması gerekirdi. Dün yolda gezerken Fenerbahçeliler şikâyet ediyorlardı; "Hocam bu takım bize sürekli stent taktırıyor" diye. Ama bu maçı seyreden G.Saraylılar da herhalde bayağı stent taktırmıştır.

SON DAKİKA: Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk’a sert sözler! Muslera hatalardan ders almamış

Hakem Halil Umut Meler her zamanki gibi sakin, düzgün bir karşılaşma yönetti. Penaltı pozisyonunu görmesi zordu. Onda da VAR doğru ikaz etti. Dakika 90+6 olmuş, Muslera yine taca atıyor. Arkadaşlarına atıp, uzaklaştıracağına...

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