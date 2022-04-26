Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçen Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle birlikte seçim kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün adaylığını koyduğu seçimde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gelecek sezon takımın kime emanet edileceği de büyük merak konusu oldu. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, katıldığı bir programda bu sorulara yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…