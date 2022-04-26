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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…
Giriş Tarihi: 26.04.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 17:57

Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçen Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle birlikte seçim kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün adaylığını koyduğu seçimde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gelecek sezon takımın kime emanet edileceği de büyük merak konusu oldu. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, katıldığı bir programda bu sorulara yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, D-Smart Haftanın Konuğu programının konuğu oldu. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

Tempolu bir çalışma dönemine girdiklerini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Seçim nedeniyle çok tempolu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Umarım Galatasaray için en doğru karar verilecektir. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor, tatil öncesinde genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermesi gerekiyor. 3 bin - 3 bin 250 civarında bir katılım bekliyorum. Seçim tahmini yapanlar neye göre yapıyorlar bilmiyorum ama camiaya hizmetimiz belli. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Son dakika idari ibrasızlığın kalkması yönünde bir takım yöneticilerin müracaatını duydum. Seçim sürecini etkileyecek bir durum değildir, bunlar Galatasaray'ın alışık olmadığı süreçle" diye konuştu.

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Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

"CAYIR CAYIR YANAN BİR GÖMLEĞİ GİYMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"

Özkaynaklara yönelmek gerektiğine dikkat çeken Hamamcıoğlu, "Galatasaray genetik değerlerini kaybetti, camiada birliktelik kayboldu. Kulüpte mali problemler hep vardı. Ancak çok önemli bir marka değerimiz olduğu unutulmamalı. İdari başarısızlık şu anda her sorunun üstünde. Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum. Dirayetli bir şekilde genel kurulun desteğini alacak bir yönetim şart. Galatasaray'da sportif başarıyı satın almak süreci sona ermeli. Öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Real Madrid, Bayern Munih, Barcelona pandemide maç günü gelirlerinden yüzde 30-35 zarar ederken, toplam bütçelerinden yüzde 18 civarında kar ettiler. Bunu nasıl yaptıklarını analiz ettik, bizim de bu yöntemleri uygulamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

"E-SPOR ŞU ANDA TEK KAR EDEN BRANŞIMIZ DİYEBİLİRİZ"

Pazarlanabilecek birçok şey olduğunu bunun yanında altyapı konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Mağazacılık dediğimizde bizim sadece store anlayışımız var. E-ticarete bir an önce dönmemiz lazım. Dijital içerikleri paraya çevirmemiz lazım. NTF'leri, tokenları daha fazla hayatımıza sokmalıyız. Yönetimden nakit akış tablolarını alamadık. Dolayısıyla tokenlar konusunda net bilgi veremiyorum. Televizyon yayın gelirlerinin mutlaka artması lazım. Gayrimenkul konusunda pazarlanabilecek çok şey var. Rahmetli Selahattin Beyazıt başkanımızın Riva'yı alması gibi gayrimenkul almamız gerekiyor. Galatasaray gittiği yere değer katıyor çünkü. Sabır isteyen bir iş tabii ki bu. Bir önemli kalem de altyapıdır. Altyapı konusunda ciddi çalışmalarımız olacak. E-spor konusu çok önemli, şu anda tek kar eden branşımız diyebiliriz. Spor okulları bir diğer önemli konu, bunu gelir kalemine eklememiz lazım. Galatasaray ismini bu alanda çok iyi kullanamıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı! Fatih Terim kararı…

"ACİL ÖDEMELERLE İLGİLİ ELBETTE HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"

Yöneticilerin kasa kolaylığı sağlamasının yanlış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Kasa kolaylığı denen şey yöneticilerin kulübe para enjekte etmesidir ve bu hem Galatasaray'ın hem de diğer kulüplerin başına gelen en büyük beladır. Bu şeker gibi vücuda zarar veren bir yöntemdir. Bunun yanlış olduğu yeni yasayla da ortaya kondu. Ben gerçekçiyim, yapamayacağım şeyi söylemem. Önemli bir borç olduğu belli kısa vadede. Yapılması gereken tek bir konu var. Acil ödemelerle ilgili elbette hazırlıksız değiliz. Kendi cebinden bütün borcu ödemek istesen bile yasa bunu yaptırmıyor. Çok önemli sponsorlarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok iyi Galatasaraylı iş insanları var. Ben kurumsal sözlere çok inanırım. Sayın Erden Timur çok iyi bir Galatasaraylı. Stadyum sponsorluğu ve basketbol sponsorluğu bilinenler ama bilinmeyen de çok desteği var. Biz iyi olan şeyleri daha da iyi yapmak amacındayız. Daha iyi bir stadyum sponsoru bulursak Erden Bey'de çekilebileceğini söyledi" dedi.

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