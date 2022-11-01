SORU: Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Bir yanda Okan Buruk, diğer yanda Şenol Güneş… Bu maçı kim kazanır?

"G.SARAY'IN BUGÜNE KADAR BÜYÜK MAÇ KAZANACAK İSABET ORANI YOK"



BÜLENT TİMURLENK: Derbinin kazananı belli: F.Bahçe… Jesus'un takımı, Sivas ve Giresun maçlarını içeride oynayacak. Derbi berabere biterse iki ezeli rakibine iki puan; bir taraf kazanırsa kaybedene 3 puan daha fark atacak. G.Saray'ın hücum iştahı var ancak bugüne kadar büyük maç kazanacak isabet oranı yok.