Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2022
09:38
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! "G.Saray'ı kazanmaya daha yakın yapıyor"
Son dakika derbi haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesi iki takım da bu maça odaklanmış durumda. Ligde ilk maçını kazanan Şenol Güneş derbiyi de kazanmak ve güven tazelemek istiyor. Öte yandan Okan Buruk ise evindeki ilk derbiyi kazanmak istiyor. SABAH Spor'un usta yazarları derbide hangi takımın öne çıktığı konusuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.