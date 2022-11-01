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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! "G.Saray'ı kazanmaya daha yakın yapıyor"
Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:38

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! "G.Saray'ı kazanmaya daha yakın yapıyor"

Son dakika derbi haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesi iki takım da bu maça odaklanmış durumda. Ligde ilk maçını kazanan Şenol Güneş derbiyi de kazanmak ve güven tazelemek istiyor. Öte yandan Okan Buruk ise evindeki ilk derbiyi kazanmak istiyor. SABAH Spor'un usta yazarları derbide hangi takımın öne çıktığı konusuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! G.Saray’ı kazanmaya daha yakın yapıyor

Süper Lig'de derbi haftası... Ezeli rekabette Galatasaray evinde Cumartesi günü Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon evinde ilk derbisini oynayacak olan Galatasaray taraftar gücünü arkasına almak ve 3 puana ulaşmak istiyor. Diğer yandan büyük bir coşkuyla ilk maçına çıkan Şenol Güneş lige galibiyetle başladı ve seri yakalama peşinde.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! G.Saray’ı kazanmaya daha yakın yapıyor

SABAH Spor'un usta yazarları derbi ile ilgili öne çıkan detayları ve analizleri kaleme aldı. Derbide hangi takım hangi özelliğiyle favori? Kadro olarak kim daha avantajlı? İşte derbiyle ilgili çok çarpıcı sözler...

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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! G.Saray’ı kazanmaya daha yakın yapıyor

SORU: Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Bir yanda Okan Buruk, diğer yanda Şenol Güneş… Bu maçı kim kazanır?

"G.SARAY'IN BUGÜNE KADAR BÜYÜK MAÇ KAZANACAK İSABET ORANI YOK"

BÜLENT TİMURLENK: Derbinin kazananı belli: F.Bahçe… Jesus'un takımı, Sivas ve Giresun maçlarını içeride oynayacak. Derbi berabere biterse iki ezeli rakibine iki puan; bir taraf kazanırsa kaybedene 3 puan daha fark atacak. G.Saray'ın hücum iştahı var ancak bugüne kadar büyük maç kazanacak isabet oranı yok.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! G.Saray’ı kazanmaya daha yakın yapıyor

Beşiktaş, 5 golle kazandı ama Güneş'in baklava orta sahası, bekleri zor durumda bıraktı. Abdülkerim'in yokluğunda Beşiktaş'ta sağ tarafta Cenk, G.Saray için en büyük tehdit. Ev sahibinde ise Rashica'nın, Masuaku üzerinde üstünlük sağlaması kuvvetle muhtemel. Derbiler sezonun romanından ayrı bir hikâyedir. G.Saray tribünlerinde 25 bin taraftarın koltukları blokeli. O koltuklar dolar ama 'Taraftar mı gelir, seyirci mi' derseniz ikincisi derim. Derbileri seyirci değil taraftar kazandırır.

"BEŞİKTAŞ'IN DERBİYİ KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi için flaş yorum! G.Saray’ı kazanmaya daha yakın yapıyor

FATİH DOĞAN: Seyircisi önünde oynayan, derbinin favorisidir. Ama sahada eski Beşiktaş olmayacak. Güneş'in gelişi kendini gösterdi. Oyunun en büyük değişimi, geçiş yollarını ve oyun planını Güneş'in orta saha oyuncuları üzerine kurması. Yani Josef'i, Gedson'u, Salih'i ve Dele Alli'yi öne çıkartacak güçlü bir orta saha vadediyor. Bu da G.Saray'ın zayıf olduğu bir nokta.

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