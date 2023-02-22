Giriş Tarihi: 22.02.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 06:56

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan 4. transferin peşinde! Zakharyan sonrası bir bomba daha...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Cimbom; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe transferlerinin ardından 4. transferini yapmak için de harekete geçti. Arsen Zakharyan'da henüz mutlu sona ulaşamayan Aslan, bir yıldız oyuncu için daha hamlesini yaptı. İşte galatasaray'daki flaş gelişmelere dair tüm detaylar...