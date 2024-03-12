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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:54

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti. Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig’den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig’den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig’den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig’den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig’den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...

Sarı-kırmızılı ekip 78 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

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