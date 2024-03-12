Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:54
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan Süper Lig'den transfer yapıyor! Okan Buruk hayran kaldı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan oyuncu için harekete geçti. Oyuncu için Okan Buruk'un da onay verdiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...