Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a dünya yıldızı! Ndombele'nin yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:01

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a dünya yıldızı! Ndombele'nin yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi hareketliliği de başladı. Eksik bölgeler çini arayışını sürdüren Cimbom, performansından memnun olmadığı Ndombele'nin yerine aradığı ismi buldu. Galatasaray, dünya yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi hareketliliği de başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Eksik bölgeler çini arayışını sürdüren Cimbom, performansından memnun olmadığı Ndombele'nin yerine aradığı ismi buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Galatasaray, dünya yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Süper Lig devi Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Cimbom, dev derbiyi kazanmak ve kupa koleksiyonuna yenisini eklemek istiyor. Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak. Al Awwal Stadyumu'nda karşılaşacak 2 devin mücadelesi 29 Aralık TSİ 20:45'te başlayacak.

SON DAKİKA