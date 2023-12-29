Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a dünya yıldızı! Ndombele’nin yerine geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi hareketliliği de başladı.