Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
12:01
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a dünya yıldızı! Ndombele'nin yerine geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi hareketliliği de başladı. Eksik bölgeler çini arayışını sürdüren Cimbom, performansından memnun olmadığı Ndombele'nin yerine aradığı ismi buldu. Galatasaray, dünya yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...