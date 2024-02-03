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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 13:50

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Cimbom, sol bek transferi için flaş bir hamle yaparken, transferde kötü bir haber geldi. Oyuncunun hocası takımdan ayrılmasına izin vermedi. İşte o isim ve tüm detaylar....

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Cimbom, sol bek transferi için flaş bir hamle yaparken, transferde kötü bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

Oyuncunun hocası takımdan ayrılmasına izin vermedi. İşte o isim ve tüm detaylar....

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...

BAKAMBU'NUN YERİNE VINICIUS GELDİ

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'e sattığı Cedric Bakambu'nun yerine yedek golcüsünü Premier Lig'den buldu.

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