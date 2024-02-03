Giriş Tarihi: 03.02.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
13:50
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'a transferde kötü haber! Hocası izin vermedi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Cimbom, sol bek transferi için flaş bir hamle yaparken, transferde kötü bir haber geldi. Oyuncunun hocası takımdan ayrılmasına izin vermedi. İşte o isim ve tüm detaylar....