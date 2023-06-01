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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 12:31

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, ilk transferini sıkıntı yaşadığı sol beke yapmak istiyor. Bu bölgeye iddialı bir isim transfer etmek isteyen Cimbom, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Bonservisine 42 milyon Euro harcanan yıldız oyuncu için görüşmeler yakın zamanda başlayacak. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözlerin transfer çalışmalarına çevrildiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılarda kurmayların çok sayıda bölgeye takviye yapacağı, sol bek için önemli bir yıldızla görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Süper Lig devinin transfer gündemine gelen başarılı sol bek için geçtiğimiz dönemlerde ödenen 42 milyon Euro'luk bonservis bedeli dikkat çekti.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Sarı-kırmızılıların bu transfer için gözden çıkardığı rakam netlik kazandı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

OKAN BURUK'UN HAYALİ GERÇEK OLDU

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Okan Buruk, teknik direktör olarak sarı-kırmızılıların başındaki ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

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