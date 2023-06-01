Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 12:31

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan ilk transfer sol beke! Tam 42 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, ilk transferini sıkıntı yaşadığı sol beke yapmak istiyor. Bu bölgeye iddialı bir isim transfer etmek isteyen Cimbom, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Bonservisine 42 milyon Euro harcanan yıldız oyuncu için görüşmeler yakın zamanda başlayacak. İşte o isim ve tüm detaylar...