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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın transferi! Manchester United'ın yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:34

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın transferi! Manchester United'ın yıldızını alıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin bel kemiğini almak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Manchester United’ın yıldızını alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Manchester United’ın yıldızını alıyor...

Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Manchester United’ın yıldızını alıyor...

Bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin bel kemiğini almak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Manchester United’ın yıldızını alıyor...

Galatasaray, gelecek sezon hem Avrupa'da başarı hem de beşinci yıldız için dünyaca ünlü birçok ismi transfer listesine dahil etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Manchester United’ın yıldızını alıyor...

BRUNO FERNANDES BOMBASI

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