Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:59
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın transferi! Ronaldo'nun kankası geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...