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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın transferi! Ronaldo'nun kankası geliyor...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:59

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın transferi! Ronaldo'nun kankası geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Ronaldo’nun kankası geliyor...

Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Ronaldo’nun kankası geliyor...

Kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...



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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Ronaldo’nun kankası geliyor...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekip son olarak kupada Bandırmaspor ile karşılaştı. Cimbom, bu mücadeleyi 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.


Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Ronaldo’nun kankası geliyor...

Ayrıca Cimbom, Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile kızgın bir rekabet içerisinde...


Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yılın transferi! Ronaldo’nun kankası geliyor...

Sarı-kırmızılılar ligde son olarak Samsunspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

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