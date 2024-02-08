Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:56
Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü katan Cimbom'da takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Gösterdiği performansa tranfserin gözdesi haline gelen Barış'a 3 takım birden talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...