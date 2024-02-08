Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

GALATASARAY'DA ÇİFTE AYRILIK

Ara transfer dönemi çalışmalarını devam ettiren Cimbom, Premier Lig'den Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Hannover 96 forması giye Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı.