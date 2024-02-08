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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 14:56

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü katan Cimbom'da takımın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ediyor. Gösterdiği performansa tranfserin gözdesi haline gelen Barış'a 3 takım birden talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Cimbom, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı. Aslan, bu maçların 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de de Türkiye Kupası'nda oynadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

GALATASARAY'IN YENİ SOL BEKİ İSTANBUL'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda sol bek pozisyonuna transferi Almanya'dan yaptı. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Alman futbolcu Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

Almanya'nın Hamburg şehrinden uçağa binen 25 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul Havalimanı'na geldi. Derrick Köhn, daha sonra kendisini bekleyen yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası! 3 Avrupa takım birden talip oldu...

GALATASARAY'DA ÇİFTE AYRILIK

Ara transfer dönemi çalışmalarını devam ettiren Cimbom, Premier Lig'den Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Hannover 96 forması giye Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı.

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