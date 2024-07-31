Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
18:31
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor. Wendel defterinin kapanmasının ardından alternatif isimlere yönelen yönetim, Okan Buruk'un da çok istediği yıldız oyuncu için gözünü kararttı. Galatasaray yönetimi, bu transfer için kesenin ağzını açacak...