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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek
Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:31

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor. Wendel defterinin kapanmasının ardından alternatif isimlere yönelen yönetim, Okan Buruk'un da çok istediği yıldız oyuncu için gözünü kararttı. Galatasaray yönetimi, bu transfer için kesenin ağzını açacak...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

Yeni sezonda Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmek isteyen son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği orta saha transferi için gözünü kararttı. İşte flaş transferin hamlesinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bu sezon transferde nokta atışları yapmak için adımlarını yavaş attı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

Takımın iskeletini bozmayan yönetim, Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak transfer ederken, sağ bek için Elias Jelert'i 9 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

WENDEL TRANSFERİ OLMADI

Galatasaray'da orta saha transferi için ilk aday Zenit'te oynayan Brezilyalı yıldız oyuncu Wendel'di. Hem Zenit ile hem de oyuncuyla bir süre görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi, beklediği haberi taraftarlarına verememişti ve bu transferden çekildi.

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