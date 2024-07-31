Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom, transferde gözünü kararttı! Yıldız oyuncu için servet ödeyecek

WENDEL TRANSFERİ OLMADI

Galatasaray'da orta saha transferi için ilk aday Zenit'te oynayan Brezilyalı yıldız oyuncu Wendel'di. Hem Zenit ile hem de oyuncuyla bir süre görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi, beklediği haberi taraftarlarına verememişti ve bu transferden çekildi.