Son dakika Galatasaray haberi: Galatasararay’dan 3 bomba birden! Premier Lig’den yeni golcüyle anlaşıldı...

5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET + 5 MİLYON EURO ŞARTA BAĞLI BONUS

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvetin Real Betis'e transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" denildi.

