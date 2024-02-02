Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:54
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasararay'dan 3 bomba birden! Premier Lig'den yeni golcüyle anlaşıldı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcüsü Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Cimbom, yeni golcüsünü Premier Lig'den getiriyor. Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Galatasaray, sağ bek ve sol bek transferleri için de o yıldızlarla da temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...