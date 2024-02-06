Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

REKOR BEDELLİ SATIŞ: SACHA BOEY BAYERN'E GİTTİ

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rekor bedelle Galatasaray'dan Fransız futbolcu Sacha Boey'i 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kadar Münih ile sözleşme imzaladı.