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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk'un yeni yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:43

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk'un yeni yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirerek dikkat çeken Cimbom, sol bek transferi için de girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

ABDÜLKERİM'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda gerilme tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı da saha çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

REKOR BEDELLİ SATIŞ: SACHA BOEY BAYERN'E GİTTİ

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rekor bedelle Galatasaray'dan Fransız futbolcu Sacha Boey'i 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kadar Münih ile sözleşme imzaladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk’un yeni yıldızı geliyor...

Ligde hafta sonu Başakşehir ile karşılaşacak olan Cimbom, son olarak kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirdi.

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