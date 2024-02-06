Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
10:43
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni sol bekini buldu! Okan Buruk'un yeni yıldızı geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendirerek dikkat çeken Cimbom, sol bek transferi için de girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...