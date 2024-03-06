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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 20:17

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, Bellingham'ı idol olarak gören genç yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

Yeni sezonda iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, Bellingham'ı idol olarak gören genç yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

CİMBOM'DA HESAP ŞAŞTI

Geçen yaz Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadrodan beklediği verimi alamayan Galatasaray yönetiminin, kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu üzerinden yaptığı hesap da çarşıya uymadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Nicolo Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralarken, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu.

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