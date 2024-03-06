Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
20:17
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'a yeni Bellingham! Tam 35 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, Bellingham'ı idol olarak gören genç yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...