Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Ergün, transfer ve oyuncularla ilgili şu bilgiyi verdi: Zaha'nın ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizim de şartlarımıza uyarsa buna uygun davranabiliriz. Eğer görüşmeler iyi geçerse bunu da açıklarız. Şu an inişli çıkışlı bir süreç var.



