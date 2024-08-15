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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sol bek takviyesi için harekete geçti. Aslan, yıldız sol beki transfer etmek isterken, transfer için Liverpool da devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sol bek takviyesi için harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Aslan, yıldız sol beki transfer etmek isterken, transfer için Liverpool da devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

ZAHA GİDİYOR, KÖHN KALIYOR

Galatasaray'da özellikle son dönemde ciddi şekilde eleştirilen futbol direktörü Cenk Ergün, "Transferde daha başarısız bulunanlar, benim tarafımdan yapılmış gibi algı var. Koskoca Galatasaray'da transfer dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim?'' diyerek kendisini savundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...

Ergün, transfer ve oyuncularla ilgili şu bilgiyi verdi: Zaha'nın ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizim de şartlarımıza uyarsa buna uygun davranabiliriz. Eğer görüşmeler iyi geçerse bunu da açıklarız. Şu an inişli çıkışlı bir süreç var.

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