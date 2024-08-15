Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:31
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom yeni sol bekini buldu! Rakip Liverpool...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sol bek takviyesi için harekete geçti. Aslan, yıldız sol beki transfer etmek isterken, transfer için Liverpool da devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...