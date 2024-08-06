Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
13:14
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sağ beke Elias Jelert'i, orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılarda şok bir haber gündemde. Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 farklı mağlup olan Cimbom'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. İşte o isimler ve habere dair tüm detaylar...