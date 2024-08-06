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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:14

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sağ beke Elias Jelert'i, orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılarda şok bir haber gündemde. Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 farklı mağlup olan Cimbom'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. İşte o isimler ve habere dair tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

Sağ beke Elias Jelert'i, orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılarda şok bir haber gündemde.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 farklı mağlup olan Cimbom'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. İşte o isimler ve habere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

SAMBA İÇİN ASLAN'I SEÇTİ

Aslan'ın yeni ismi Gabriel Sara'nın, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin perde arkasında büyük bir hedef var.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da 5 ayrılık birden! Süper Kupa sonrası şok...

Championship'te geçen sezona 13 gol-12 asistle damgasını vuran ve yılın 11'ine seçilen Sara'ya İngiltere içinden Crystal Palace ve Leeds United talip oldu. Brezilyalı oyuncu, hamile olan eşini düşünerek bu teklifleri reddetti ve Norwich'teki düzenini bozmadı.

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