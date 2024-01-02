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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı şoku! "Dava açacağımızı belirttik"
Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 08:07

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı şoku! "Dava açacağımızı belirttik"

Son dakika Galatasaray haberi: Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bu sezon da şampiyonluğa odaklanırken, performansıyla göz dolduran oyuncularından Abdülkerim Bardakcı ile ilgili bomba bir haber gündeme geldi. Cimbom'un Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı için ihtar çekildi. İşte yaşananların perde arkası ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da Abdülkerim Bardakcı şoku! Dava açacağımızı belirttik

Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da Abdülkerim Bardakcı şoku! Dava açacağımızı belirttik

Sarı kırmızılılar bu sezon da şampiyonluğa odaklanırken, performansıyla göz dolduran oyuncularından Abdülkerim Bardakcı ile ilgili bomba bir haber gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da Abdülkerim Bardakcı şoku! Dava açacağımızı belirttik

Cimbom'un Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı için ihtar çekildi. İşte yaşananların perde arkası ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da Abdülkerim Bardakcı şoku! Dava açacağımızı belirttik

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan transfer ettiği ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlılardan sarı-kırmızılılara ihtar çekildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da Abdülkerim Bardakcı şoku! Dava açacağımızı belirttik

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan alacaklarının olduğunu ve parayı alamadıkları takdirde dava açacaklarını açıkladı.

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