Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
08:07
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı şoku! "Dava açacağımızı belirttik"
Son dakika Galatasaray haberi: Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bu sezon da şampiyonluğa odaklanırken, performansıyla göz dolduran oyuncularından Abdülkerim Bardakcı ile ilgili bomba bir haber gündeme geldi. Cimbom'un Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı için ihtar çekildi. İşte yaşananların perde arkası ve tüm detaylar...