Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:17

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir virajı geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA