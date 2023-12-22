Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
17:55
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılı takımda Ndombele'nin yerine yıldız bir oyuncu getirilmesi bekleniyor. Cimbom, listesindeki yıldız oyuncu için harekete geçmeye karar verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...