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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:55

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılı takımda Ndombele'nin yerine yıldız bir oyuncu getirilmesi bekleniyor. Cimbom, listesindeki yıldız oyuncu için harekete geçmeye karar verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

Geçtiğimiz gün evinde Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 43'e çıkardı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

Cimbom, Fenerbahçe maçı öncesinde de taktik ve kondsiyon antrenmanlarına da ara vermeden devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

GALATASARAY, KADIKÖY'DEKİ SON 5 DERBİNİN 3'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet aldı. Diğer 2 müsabakada ise sarı-lacivertliler 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da transfer ateşini yaktı! Ndombele yerine o yıldız geliyor...

İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç ise berabere sona erdi.

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