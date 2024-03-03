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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 10 numara bombası! İngiltere'den geliyor...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 17:06

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 10 numara bombası! İngiltere'den geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de düğmeye bastı. 10 numara transfer için harekete geçen Cimbom, İngiltere'den genç on numarayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 10 numara bombası! İngiltere’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 10 numara bombası! İngiltere’den geliyor...

Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 10 numara bombası! İngiltere’den geliyor...

10 numara transfer için harekete geçen Cimbom, İngiltere'den genç on numarayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 10 numara bombası! İngiltere’den geliyor...

BARIŞ ALPER YILMAZ'A TRANSFER KANCASI

Son haftalarda yükselen form grafiğiyle Süper Lig'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'a yeni talipler çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan 10 numara bombası! İngiltere’den geliyor...

Birçok ülkeden talibi olan 24 yaşındaki oyuncuya iki Suudi kulübünün talip olduğu kaydedildi.

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