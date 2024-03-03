Giriş Tarihi: 03.03.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
17:06
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan 10 numara bombası! İngiltere'den geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de düğmeye bastı. 10 numara transfer için harekete geçen Cimbom, İngiltere'den genç on numarayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...