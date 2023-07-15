Giriş Tarihi: 15.07.2023 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
16:32
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bir transfer daha! Okan Buruk'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak Angelino'yu kadrosuna katan Cimbom transferde durmak bilmiyor. Gözler Mauro Icardi'nin transferine çevrilmişken, sarı-kırmızılı camiadan flaş bir hamle daha geldi. Galatasaray'ın deneyimli golcüyle anlaşmaya vardığı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...