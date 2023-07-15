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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bir transfer daha! Okan Buruk'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor
Giriş Tarihi: 15.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 16:32

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan bir transfer daha! Okan Buruk'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak Angelino'yu kadrosuna katan Cimbom transferde durmak bilmiyor. Gözler Mauro Icardi'nin transferine çevrilmişken, sarı-kırmızılı camiadan flaş bir hamle daha geldi. Galatasaray'ın deneyimli golcüyle anlaşmaya vardığı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bir transfer daha! Okan Buruk’un yeni yıldızı İstanbul’a geliyor

Geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Hazırlık kampında Cimbom, dün Austria Wien ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bir transfer daha! Okan Buruk’un yeni yıldızı İstanbul’a geliyor

Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 kulvarda da başarıyı arayacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bir transfer daha! Okan Buruk’un yeni yıldızı İstanbul’a geliyor

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Cimbom, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bir transfer daha! Okan Buruk’un yeni yıldızı İstanbul’a geliyor

TRANSFERDE YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Yeni sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk ve Gaalatasaray yönetimi transfer yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan bir transfer daha! Okan Buruk’un yeni yıldızı İstanbul’a geliyor

ICARDI RESMİYETE KALDI

Son olarak kadrosuna Leipzig'ten sol bek oyuncusu olan Angelino'yu katan Cimbom, aynı zamanda Mauro Icardi'yi de ikna ederek kadrosuna katmaya çok yakın.

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