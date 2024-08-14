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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:55

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yeni hamleler için kollarını sıvadı. İşte Cimbom'un gündemine gelen ve adı Beşiktaş ile de anılan o yıldız isim...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Cimbom, aynı zamanda cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçına da hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

Sarı-kırmızılı takım, yeni transferler için listesine aldığı oyuncular için kolları sıvadı. Cimbom, Beşiktaş ile adı anılan o yıldız oyuncu için temasa geçecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

CİMBOM'DAN STOPERE TAKVİYE

Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı. Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...

B PLANI: ISAAK TOURE

Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak İsaak Toure'yi görüyor.

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