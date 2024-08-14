Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:55
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! O yıldız ismi Beşiktaş da istemişti...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yeni hamleler için kollarını sıvadı. İşte Cimbom'un gündemine gelen ve adı Beşiktaş ile de anılan o yıldız isim...