Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
13:14
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 1. dakikada gol atsa da, rakibinin sahadan çekilmesi sebebiyle maç tatil edildi. Diğer yandan yeni sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferiyle yollarını ayırma karar alırken, yerine gelecek olan yıldız ismi de belirledi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...