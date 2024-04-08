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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:14

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 1. dakikada gol atsa da, rakibinin sahadan çekilmesi sebebiyle maç tatil edildi. Diğer yandan yeni sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferiyle yollarını ayırma karar alırken, yerine gelecek olan yıldız ismi de belirledi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son maçında Hatayspor'u Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

Dün ise merakla beklenen Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe U-19 takımıyla saha çıkarken, Galatasaray tam kadro ile maça başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

Mauro Icardi'nin 1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

Türk futboluna damga vuran maçın ardından sahada takım olarak çift kale maç yapan Galatasaray takımı, daha sonrasında ise takım otobüsüne binerek stattan ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı geldiği gibi gidiyor! Okan Buruk yeni jokerini buldu...

G.Saray'da diğer yandan flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım yeni transferiyle yollarını ayırma karar alırken, yerine gelecek olan yıldız ismi de belirledi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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