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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:36

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon da ligi şampiyon bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosundaki yıldız oyuncuları için teklifler almaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun sezon sonunda Avrupa'ya gideceği belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sonun da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Cimbom, bu turu geçmesi halinde zorlu rakiplerle eşleşebilir.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

Sparta Prag'ı da mağlup ederek bir üst turdaki rakibini bekleyecek olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızı gidiyor! Taraftarı üzen ayrılık: Rekor bonservis...

ABDÜLKERİM BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve burada kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

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