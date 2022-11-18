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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında... 
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:47

Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Icardi, Mertens, Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan sarı kırmızılılar, gündemi sarsacak bir transfer için daha düğmeye bastı. Manchester United ile sorunlar yaşayan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Cristiano Ronaldo için Erden Timur, dünyaca ünlü süper star için somut adımlar atıyor. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Kadrosuna Icardi, Mertens, Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Dünyaca ünlü isimleri transfer eden Aslan, bir dünya yıldızı için daha devrede...

Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Crsitiano Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Transfer profesörü Erden Timur işbaşında...

Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.

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