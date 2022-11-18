Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Icardi, Mertens, Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan sarı kırmızılılar, gündemi sarsacak bir transfer için daha düğmeye bastı. Manchester United ile sorunlar yaşayan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Cristiano Ronaldo için Erden Timur, dünyaca ünlü süper star için somut adımlar atıyor. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...