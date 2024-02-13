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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens'in yerine yıldız isim...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:10

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens'in yerine yıldız isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de ilk transferini netleştirdi. Mertens'in emekli olması durumunda yerine gelecek isim belli oldu. İşte sezon sonu gelecek olan yeni yıldız ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens’in yerine yıldız isim...

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens’in yerine yıldız isim...

Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de ilk transferini netleştirdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens’in yerine yıldız isim...

Mertens'in emekli olması durumunda yerine gelecek isim belli oldu. İşte sezon sonu gelecek olan yeni yıldız ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens’in yerine yıldız isim...

Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü. Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı-kırmızılı takım; Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü de renklerine bağladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens’in yerine yıldız isim...

Cimbom'da Cedric Bakambu 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tutarken; Sacha Boey ise 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.

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