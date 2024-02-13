Giriş Tarihi: 13.02.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
18:10
Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası olmadı sezon sonu geliyor! Mertens'in yerine yıldız isim...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de ilk transferini netleştirdi. Mertens'in emekli olması durumunda yerine gelecek isim belli oldu. İşte sezon sonu gelecek olan yeni yıldız ve tüm detaylar...