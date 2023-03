Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:53

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens ne zaman dönecek? Belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens'in yokluğu hissediliyor... Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens'in son durumu belli oldu. Peki, Mertens ne zaman dönecek? İşte tüm detaylar...