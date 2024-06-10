Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

MUSLERA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİŞTİ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum." demişti.