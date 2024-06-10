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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Muslera'dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:47

Son dakika haberleri: Fernando Muslera'dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinde yayın yapan bir programa çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili dikkat çeken cevaplar veren ve aldığı teklifleri itiraf eden Muslera, futbolu bırakacağı takımı da açıkladı. İşte Fernando Muslera'nın o sözleri...

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Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına play-off'ta mücadele edecek.

Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

Teknik direktör Okan Buruk'un da sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon için transferler için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

Galatasaray'da kaptan Fernano Muslera, Nisan ayında sözleşmesini yenilemiş ve açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

MUSLERA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİŞTİ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum." demişti.

Son dakika haberleri: Fernando Muslera’dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...

MUSLERA'DAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılarla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisi, Uruguay'da yayın yapan Teledoce'ye çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

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