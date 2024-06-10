Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:47
Son dakika haberleri: Fernando Muslera'dan bomba itiraflar! Futbolu bırakacağı takımı açıkladı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinde yayın yapan bir programa çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili dikkat çeken cevaplar veren ve aldığı teklifleri itiraf eden Muslera, futbolu bırakacağı takımı da açıkladı. İşte Fernando Muslera'nın o sözleri...