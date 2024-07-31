Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
08:59
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'da transfer gündemi hareketli geçiyor. Orta sahasını yabancı bir yıldız oyuncuyla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği dünyaca ünlü oyuncuyu ikna etti. İşte Galatasaray'ın Premier Lig'den getireceği o oyuncu ve maaşı...