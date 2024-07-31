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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:59

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'da transfer gündemi hareketli geçiyor. Orta sahasını yabancı bir yıldız oyuncuyla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği dünyaca ünlü oyuncuyu ikna etti. İşte Galatasaray'ın Premier Lig'den getireceği o oyuncu ve maaşı...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

Son olarak Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, gözlerini orta sahaya yapılacak takviyeye çevirdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

Bu bölge için birçok alternatifi bulunan Galatasaray, taraftarların merakla beklediği dünyaca yıldız oyunuc için iletişim halinde. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

EMİN BAYRAM'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray, Emin Bayram'ı Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiraladığını açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Galatasaray dünya yıldızını ikna etti! Oyuncunun maaşı belli oldu...

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

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