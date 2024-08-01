Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:48
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde transfer çalışmalarını da sürdüren Aslan, orta saha transferi için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha transfer için ayırdığı bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…