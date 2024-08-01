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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde transfer çalışmalarını da sürdüren Aslan, orta saha transferi için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha transfer için ayırdığı bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, üçüncü şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

Şu ana kadar Elias Jelert ve Michy Batshuayi dışında transfer yapmayan Aslan, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

Yeni sezonda taraftarın da büyük beklentisi varken nokta atışı bir ismi getirmek isteyen yönetim, bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

Öte yandan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde orta saha transferi için ödeyebileceği bonservis bedeli ortaya çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Orta saha için ödenecek bonservis ortaya çıktı

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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