Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

ASLAN'IN BAŞINDA KAYBETMEDİ

Okan Buruk, kariyeri boyunca F.Bahçe'ye 14 kez rakip oldu. G.Saray, Elazığ, G.Antep, Sivas, Akhisar, Rize ve Başakşehir'in başında sarı-lacivertlileri 5 kez yenen 50 yaşındaki çalıştırıcı 8 kez de kaybetti. Buruk, geçen sezon G.Saray ile iki maçta da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.