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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:50

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon Galatasaray'da beklentilerin altında kalan 2 oyuncu ile yolları ayrılacak ve yerlerine 2 transfer yapılacak. İşte Cimbom'da biletleri kesilen oyuncular ve transfer listesinde olan iki yıldız oyuncu...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'ye karşı liderlik için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanırken, aynı zamanda transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

Kadıköy'e cezalı oyuncusu olmadan çıkacak Galatasaray'a kötü haber Davinson Sanchez'den geldi. Kolombiyalı stoperin yetişmeyeceği düşünülerek derbi planları yapıldı. Son idmana katılmayan Ziyech'in durumu maç saatinde belli olacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

ASLAN'IN BAŞINDA KAYBETMEDİ

Okan Buruk, kariyeri boyunca F.Bahçe'ye 14 kez rakip oldu. G.Saray, Elazığ, G.Antep, Sivas, Akhisar, Rize ve Başakşehir'in başında sarı-lacivertlileri 5 kez yenen 50 yaşındaki çalıştırıcı 8 kez de kaybetti. Buruk, geçen sezon G.Saray ile iki maçta da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek alan sarı-kırmızılı takım, son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...

Ara transfer dönemi öncesi takımın eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da biletleri kesilen oyuncular netleşmeye başladı.

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