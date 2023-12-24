Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
15:50
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerlerine 2 bomba isim geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon Galatasaray'da beklentilerin altında kalan 2 oyuncu ile yolları ayrılacak ve yerlerine 2 transfer yapılacak. İşte Cimbom'da biletleri kesilen oyuncular ve transfer listesinde olan iki yıldız oyuncu...