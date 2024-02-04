Giriş Tarihi: 04.02.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
17:28
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Cimbom'a yeni Brezilyalı geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom'da Tete ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı yıldızdan bonservis ücreti kazanmayı hedefleyen yönetim, yeni bir transfer için Brezilya ekibi ile temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları ve teklif yapılan sürpriz oyuncu...