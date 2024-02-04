Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Cimbom'a yeni Brezilyalı geliyor...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 17:28

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Tete gidiyor! Cimbom'a yeni Brezilyalı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i katan Cimbom'da Tete ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı yıldızdan bonservis ücreti kazanmayı hedefleyen yönetim, yeni bir transfer için Brezilya ekibi ile temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları ve teklif yapılan sürpriz oyuncu...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

GALATASARAY'DAN 2 TRANSFER BİRDEN

Galatasaray, Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ile Fulham forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u kadrosuna kattığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Serge Aurier için Nottingham Forest kulübüne 100 bin Euro ödeneceği belirtilirken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli oyuncuya ise 600 Euro garanti ücret ve 150 bin Euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı yönetim, kadroda yer açmak adına oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Tete ile yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için 2 takım talip oldu.

SON DAKİKA