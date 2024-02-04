Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Tete gidiyor! Cimbom’a yeni Brezilyalı geliyor...

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Serge Aurier için Nottingham Forest kulübüne 100 bin Euro ödeneceği belirtilirken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli oyuncuya ise 600 Euro garanti ücret ve 150 bin Euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.