Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
16:07
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Kupa'da tarihi bir hezimet yaşadı. Beşiktaş'a karşı beklenmedik bir şekilde 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımın moralleri alt üst oldu. Yenilginin hemen ardından Gabriel Sara transferini açıklayan Galatasaray, Süper Kupa hezimetini unutturacak flaş bir transferin daha peşinde. Dünya yıldızı, takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın yerine gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…