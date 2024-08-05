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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor
Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Kupa'da tarihi bir hezimet yaşadı. Beşiktaş'a karşı beklenmedik bir şekilde 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımın moralleri alt üst oldu. Yenilginin hemen ardından Gabriel Sara transferini açıklayan Galatasaray, Süper Kupa hezimetini unutturacak flaş bir transferin daha peşinde. Dünya yıldızı, takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın yerine gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Son dakika haberleri… Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında tarihi bir yenilgi yaşayan Galatasaray, transferde flaş adımlar atmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yaşanan ağır mağlubiyet, takımda ve taraftarda moralleri alt üst etti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

GABRIEL SARA AÇIKLANDI

Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa mücadelesinin ardından orta sahaya transfer ettiği Gabriel Sara'yı resmen açıkladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

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