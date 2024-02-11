Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
13:18
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk'tan flaş karar...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Transferin son günlerinde peş peşe hamleler yapan Cimbom, kiralık olarak gönderilen oyuncusu için flaş bir teklif aldı. Okan Buruk ise bu transfer için kararını verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...