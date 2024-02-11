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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk'tan flaş karar...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 13:18

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk'tan flaş karar...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Transferin son günlerinde peş peşe hamleler yapan Cimbom, kiralık olarak gönderilen oyuncusu için flaş bir teklif aldı. Okan Buruk ise bu transfer için kararını verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk’tan flaş karar...

Zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk’tan flaş karar...

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Haftaya averajla ikinci sırada giren "Cimbom" maç fazlasıyla liderlik koltuğunu devraldı. Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk’tan flaş karar...

Mertens, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 6'ya çıkardı. Galatasaray, Süper Lig'de son 13 maçında mağlup olmazken, sahasındaki yenilmezlik serisini 30 müsabakaya çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk’tan flaş karar...

Ara transfer döneminde de kadrosuna Serge Aurier, Vinicius ve Köhn'ü katan Cimbom, Angelino ve Kazımcan Karataş ile yollarını ayırırken, Sacha Boey'u ise rekor bedelle Bayern Münih'e sattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un yıldızına bomba teklif! Okan Buruk’tan flaş karar...

Kadrosunu 3 yabancı transferiyle güçlendiren sarı-kırmızılı takımda başka bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

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