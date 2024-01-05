Giriş Tarihi: 05.01.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
20:47
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirve yarışında ikinci sırada yer alıyor. Son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak puanını 44 yapan Aslan, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile birlikte favorilerden birisi. Devre arası transfer dönemine yaklaşırken girişimlerini hızlandıran Aslan, kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapacak. Ancak bu sırada sarı-kırmızılı taraftarları yıkan bir haber ortaya çıktı. Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan yıldız isim dünya devine transfer yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…