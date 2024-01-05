Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 20:47

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirve yarışında ikinci sırada yer alıyor. Son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak puanını 44 yapan Aslan, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile birlikte favorilerden birisi. Devre arası transfer dönemine yaklaşırken girişimlerini hızlandıran Aslan, kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapacak. Ancak bu sırada sarı-kırmızılı taraftarları yıkan bir haber ortaya çıktı. Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan yıldız isim dünya devine transfer yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Dev mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 44 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray, ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı yıkan haberi duyurdular! Okan Buruk’un vazgeçilmezi dünya devine gidiyor: Kimse bunu beklemiyordu…

Sezon başında kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren Aslan, Zaha, Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimleri transfer etmişti.

SON DAKİKA