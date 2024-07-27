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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor
Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:42

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk için hazırlanan Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Son olarak Tete ile yollarını ayıran ve sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik bir ayrılıkla sarsılabilir. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Barış Alper Yılmaz'ı bırakmaya niyeti olmayan Aslan, Okan Buruk'un bir diğer prensine gelecek teklif için hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

2024/25 sezonunda zafere ulaşarak armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, transferde de önemli adımlar atıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer ederek takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, orta saha için de dikkat çeken isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Bu sırada Okan Buruk'un kadroda görmek istemediği Tete ile de yollar ayrıldı. Brezilyalı yıldız, ciddi bir bonservis geliriyle yük olmaktan kurtuldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Bir diğer yandan da Galatasaray'ın yıldız oyuncuları için kulübe gelen ve gelmesi muhtemel teklifler sarı-kırmızılı yönetimi düşündürüyor.

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