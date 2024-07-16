Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
14:02
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom'un yeni sağ beki...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer adımlarını atan sarı-kırmızılı yönetim, sürpriz bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Cimbom, yeni bir yabancı transferi için rotasını Avrupa'ya kırdı ve yıldız oyuncuya teklifte bulundu. İşte sürpriz transfer haberinin detayları...