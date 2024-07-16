Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

OKAN BURUK'TAN OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI: "OYNATMA ŞANSIMIZ YOK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın hakkında, "Şu an bizim elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Oraya transfer yapmak mantıklı değildi. Burada bir oyuncu daha oynatma şansımız yok. Bizim için elimizdeki oyuncuları değerlendirmek çok daha önemli" ifadelerini kullandı.