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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom'un yeni sağ beki...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 14:02

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom'un yeni sağ beki...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer adımlarını atan sarı-kırmızılı yönetim, sürpriz bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Cimbom, yeni bir yabancı transferi için rotasını Avrupa'ya kırdı ve yıldız oyuncuya teklifte bulundu. İşte sürpriz transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray'ın transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

Okan Buruk'un onayıyla adımlarını atan yönetim, yeni bir yabancı transferi için kolları sıvadı. İşte transfer sezonunu Michy Batshuayi transferiyle açan Galatasaray'ın girişimlere başladığı o oyuncu...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

G.SARAY'DAN TATSIZ PROVA

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımı 5-2 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

OKAN BURUK'TAN OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI: "OYNATMA ŞANSIMIZ YOK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın hakkında, "Şu an bizim elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Oraya transfer yapmak mantıklı değildi. Burada bir oyuncu daha oynatma şansımız yok. Bizim için elimizdeki oyuncuları değerlendirmek çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın yeni transferini resmen duyurdular! İşte Cimbom’un yeni sağ beki...

Yeni sezon için transferler yapmak istediklerini belirten Okan Buruk, yönetime listesini iletti.

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