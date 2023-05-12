Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:20

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak için geri sayıma geçen Galatasaray'da dlaş gelişmeler yaşanıyor... Lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Cimbom, birçok isimler görüşürken, gizli transfer operasyonu da ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un bizzat izlediği oyuncu, Zaniolo'dan gelecek parayla transfer edilecek. İşte Galatasaray'ın gizli transferine dair tüm detaylar...