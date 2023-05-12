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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:20

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak için geri sayıma geçen Galatasaray'da dlaş gelişmeler yaşanıyor... Lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Cimbom, birçok isimler görüşürken, gizli transfer operasyonu da ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un bizzat izlediği oyuncu, Zaniolo'dan gelecek parayla transfer edilecek. İşte Galatasaray'ın gizli transferine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak için geri sayıma geçen Galatasaray'da dlaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, son 5 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Sarı kırmızılılar, ligin 34. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Sarı-kırmızılı takım, sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Gizli transfer ortaya çıktı! Okan Buruk bizzat izledi...

Lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

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