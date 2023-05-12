Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 10:44

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi transferinde olay gelişme! İmza ve bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Gidecek ve gelecek oyuncular üzerine çalışmalar devam ederken, takımda kiralık olarak oynayan oyuncuların durumu merak ediliyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi ile ilgili olay bir gelişme yaşandı. Peki; Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alacak mı? İşte flaş habere dair tüm detaylar...