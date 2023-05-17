Giriş Tarihi: 17.05.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 17:11

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon planlamasına da şimdiden başladı. Şampiyonluk sonrası en çok merak edilen konu Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması. Cimbom, Icardi ile ilgili çalışmalarına devam ederken, yıldız isimle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Icardi'nin görüştüğü takımı böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...