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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 17:11

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon planlamasına da şimdiden başladı. Şampiyonluk sonrası en çok merak edilen konu Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması. Cimbom, Icardi ile ilgili çalışmalarına devam ederken, yıldız isimle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Icardi'nin görüştüğü takımı böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj kazandı

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon planlamasına da şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Şampiyonluk sonrası en çok merak edilen konu Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Cimbom, Icardi ile ilgili çalışmalarına devam ederken, yıldız isimle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Icardi'nin görüştüğü takımı böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin görüştüğü takımı açıkladılar! G.Saray derken...

Sezona yıldız isimleri transfer ederek başlayan Galatasaray'ın kadroya kattığı isimler arasında en dikkat çekeni Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi oldu.

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