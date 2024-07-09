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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'yi şoke eden haber! Wanda Nara'dan flaş hamle...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:49

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'yi şoke eden haber! Wanda Nara'dan flaş hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray ile birlikte iki sezon üst üste şampiyonluk yaşan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Icardi, oynadığı futbolun yanı sıra eşi Wanda Nara ile de manşetleri süslüyordu. Ancak son yaşananlar sonrası Icardi'yi kahreden bir haber geldi. Arjantin basını olay haberi duyururken, Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’yi şoke eden haber! Wanda Nara’dan flaş hamle...

Galatasaray ile birlikte iki sezon üst üste şampiyonluk yaşan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’yi şoke eden haber! Wanda Nara’dan flaş hamle...

Icardi, oynadığı futbolun yanı sıra eşi Wanda Nara ile de manşetleri süslüyordu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’yi şoke eden haber! Wanda Nara’dan flaş hamle...

Ancak son yaşananlar sonrası Icardi'yi kahreden bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’yi şoke eden haber! Wanda Nara’dan flaş hamle...

Arjantin basını olay haberi duyururken, Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’yi şoke eden haber! Wanda Nara’dan flaş hamle...

ŞOKE EDEN GELİŞME

Sürekli manşetlere taşınan Mauro Icardi - Wanda Nara çiftiyle ilgili yaşanan son gelişme, gündeme adeta bomba gibi düştü. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızına kötü haber geldi.

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