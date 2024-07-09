Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:49
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'yi şoke eden haber! Wanda Nara'dan flaş hamle...
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray ile birlikte iki sezon üst üste şampiyonluk yaşan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Icardi, oynadığı futbolun yanı sıra eşi Wanda Nara ile de manşetleri süslüyordu. Ancak son yaşananlar sonrası Icardi'yi kahreden bir haber geldi. Arjantin basını olay haberi duyururken, Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...